Kim Kardashian o slavi njene družine: Preslepili smo sistem

43-letna Kim Kardashian je v finalni epizodi resničnostnega šova The Kardashians priznala, da ne more verjeti, da je njena družina tako slavna. Razprava o njihovih začetkih v svetu slavnih se je začela na 40. rojstnem dnevu Scotta Disicka , bivšega partnerja Kourtney Kardashian , ko je Kris Jenner zanj nazdravila in ob tem dejala, da ga pozna "večino njegovega odraslega življenja" .

Slavljencu je nato nazdravila še Kim, ki je dejala, da ga pozna že 19 let, v katerih jo je podpiral v dobrem in slabem ter šel z njo skozi različne faze. Scott jo je ob tem vprašal: "Se spomniš, ko si bila na naslovnici revije Dog fancy?" na kar ga je Kim popravila, da je šlo za revijo K9. "Vse za naslovnico!" je dodala in se pošalila, da v resnici sploh ne mara psov.

V nadaljevanju je Disick poudaril, kako daleč je Kim prišla, do tega, da je sedaj odvetnica in model za naslovnico revije Vogue. Starleta je nato zašepetala: "Ljudje, preslepili smo sistem, uspelo nam je! Kakor koli je že bilo, smo to ugotovili in naredili, trdo smo delali."