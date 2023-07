Kim Kardashian, zvezdnica resničnostnega šova The Kardashians, je na svojem profilu na Instagramu delila fotografije in videoposnetke s praznovanja 89. rojstnega dne svoje babice Mary Jo Campbell. Pod objavo je komentirala, kako podobni sta si z babico, in priznala, da je MJ temelj njihove družine.

Kim Kardashian je proslavila 89. rojstni dan svoje babice Mary Jo Campbell s sladko objavo na Instagramu. Čeprav je s poklonom zamujala en dan, je 42-letna zvezdnica pod objavo priznala: "Preveč sem bila zaposlena s proslavljanjem tebe in z življenjem v danem trenutku. Želela sem si vzeti minuto, da bi svetu povedala, kako si posebna."

Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnica je pod njuno skupno fotografijo pripisala: "Vse najboljše za 89. rojstni dan moji čudoviti babici MJ! Ti si temelj naše družine in pravi steber moči. Dvakrat preživela raka in najboljša vzornica, ki si jo dekle lahko želi. Rada preživljam čas s teboj in sprejemam vse tvoje znanje." Kim je pripomnila, da ne more verjeti, kako podobni sta si, in dodala: "Tako srečna sem, da si tukaj, da vidiš vse svoje vnuke in pravnuke, kako odraščajo! Tako zelo te imam rada, babica, in bi zate naredila vse ... Vem, da veš vse to ... Ampak sem ti želela še enkrat povedati."

Kim Kardashian je proslavila 89. rojstni dan svoje babice Mary Jo Campbell z objavo na Instagramu.

Poleg ganljivega poklona je Kardashianova v svoji zgodbi na Instagramu objavila vrsto fotografij in videoposnetkov, na katerih se je MJ šalila, da upa, da bo dočakala 90 let, preden je upihnila rojstnodnevne svečke. "Punca, prišla boš do 189!" je Khloe Kardashian rekla izven kamere, medtem ko jo je MJ popravila in dejala, da si želi doseči 102. "Srčkano!" je Kylie Jenner dodala v ozadju, ko je Kris Jenner pomagala njeni mami pri svečah.

Kim Kardashian o svoji babici: Ona je temelj naše družine

V drugem diapozitivu je Kim vprašala svojo babico, kaj si želi za svoj rojstni dan. Ta ji je odgovorila: "Da ponovimo vse to. Tako sem vesela, da smo vsi tukaj." 67-letna Kris Jenner je dodala, da upa, da bo njena mama tukaj še 89 let, ker imata skupaj tako čudovite spomine.

Kris Jenner je svojo mamo prav tako označila za steber moči celotne družine in ji čestitala ob njenem rojstnem dnevu v objavi na Instagramu."Vse najboljše za 89. rojstni dan moji prelepi mami MJ! Ti si tako neverjetna mati in omogočila si nam najbolj spektakularno otroštvo in vzgojo, kar sem si ju lahko zamislila. Ne morem verjeti, kako hitro mine čas, kot bi mignil, vendar cenim vsak dragocen spomin, ki sva ga ustvarili. Hvala za vsa žrtvovanja, pridobljene lekcije, učenje, prijaznost, sočutje, razumevanje, predanost, zagnanost, osredotočenost, humor, modo, delovno etiko in predvsem način, kako si me naučila ustvarjati spomine, ustvariti dom, zgraditi družino ter biti ponižna in hvaležna za vse naše blagoslove," je Jennerjeva napisala pod objavo. "Občudujem te, mama, in cenim te vsak dan posebej. Ti si ena in edina in neizmerno te ljubim," je zaključila.