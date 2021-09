Kim Kardashian o svojih najstniških letih: 'Mama, oprosti'

V Ameriki so nedavno praznovali Dan hčera, ki so ga mnogi zvezdniki obeležili s fotografijami in anekdotami iz zasebnega življenja. Trendu se je pridružila tudi Kim Kardashian , ki je s svojimi oboževalci delila prav posebne fotografije iz devetdesetih, ko je bila sama najstnica.

»Ta objava je namenjena moji mami in hčerkama, ko bosta postali najstnici. North in Chi, prosim vaju, bodita prijazni do mene. In mama, oprosti,« je začela 40-letnica in nadaljevala z zabavno anekdoto: »Spomnim se, da sva bili s Kourtney kaznovani, ker sva ukradli tvoj avtomobil in se odpeljali po ulici. Kljub temu, da nisem bila ničesar kriva, sem pristala v težavah. In ker nama je bilo s Kourtney v domačem priporu dolgčas, sva se fotografirali,« je zapisala in ob tem krivdo naprtila starejši sestri.