Kim Kardashian o težavah z luskavico: Nisem mogla premikati rok

"Po celem telesu sem imela luskavico in dobila sem psoratični artritis, zaradi katerega nisem mogla premikati svojih rok," je Kim Kardashian povedala za revijo Allure, za katero je pozirala za naslovnico. "Bilo je resnično boleče in morala sem oditi k revmatologu, ki mi je dal steroide. Zgrabila me je panika. Znova sem nehala jesti meso, kar me je pomirilo." Psoratični artritis se ponavadi razvije za luskavico, zanj pa so med drugim značilni vnetje sklepov, hrbtenice in zatečeni prsti.