Kim Kardashian ob rojstnem dnevu pokojnega očeta delila video posnetek

Kim Kardashian se spominja pokojnega očeta Roba Kardashiana , ki je umrl leta 2003, dva meseca pozneje, ko je prejel diagnozo raka požiralnika. Star je bil 59 let. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila video posnetek s starimi posnetki in fotografijami, ob njem pa pripisala: "Najlepša zvezda na nebu."

Na fotografijah, ki so vključene v posnetku, so tudi Kimini sorojenci, 43-letna Kourtney, 38-letna Khloe in 35-letni Rob Kardashian, večina posnetkov pa je iz časa, ko so bili še otroci ali najstniki. Na eni izmed fotografij odvetnik poljublja Kim, na drugi pa pozira skupaj s svojimi tremi hčerami ob praznovanju velike noči.

Tudi Kim se trudi, da bi stopila v očetove čevlje in postala uspešna odvetnica. Decembra 2021 je že opravila pravosodni izpit, takrat pa je v objavi na Twitterju zapisala: "Vem, da bi bil moj oče zelo ponosen in celo šokiran, če bi vedel, da je to sedaj moja pot, a bil bi moj najboljši partner pri učenju."