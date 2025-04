Kim Kardashian objavila drzne fotografije: 'Pomerjanje'

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian dobro ve, kako pritegniti pozornost uporabnikov družbenih omrežij in 357 milijonov svojih zvestih sledilcev. 44-letnica, ki je velika ljubiteljica mode, je delila drzne fotografije, na katerih je pozirala v garderobni omari, oblečena pa je bila zgolj v krznen top. Čeprav so mnogi v komentarjih izrazili navdušenje, je to možnost pozneje izključila.