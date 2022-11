Kim Kardashian obleko Marilyn Monroe nadela po mamini zaslugi

Četudi Kim Kardashian velja za eno večjih zvezdnic sedanje ameriške pop kulture, to ne pomeni, da ni deležna zavrnitev. V najnovejši epizodi družinskega resničnostnega šova je 41-letnica razkrila, da je šele z mamino pomočjo muzej Ripley's Believe It or Not! prepričala, da ji je ta posodil originalno obleko pokojne ikone Marilyn Monroe. "Niso mi je želeli posoditi. Še več, niso mi je dovolili niti pomeriti, dokler jih ni poklicala Kris Jenner," je razkrila zvezdnica, ki je legendarno toaleto nosila na letošnjem dogodku Met Gala.

Kim Kardashian je na letošnji prireditvi Met Gala blestela v toaleti, ki jo je nekoč nosila pokojna ikona popularne kulture Marilyn Monroe. To, da je 41-letna zvezdnica družinskega resničnostnega šova na posodo prejela tako poseben modni kos, pa ne bi bilo mogoče brez njene mame in menedžerke Kris Jenner. icon-expand Kim Kardashian je obleko Marilyn Monroe nadela po mamini zaslugi. FOTO: Profimedia V najnovejši epizodi družinskega resničnostnega šova je Kardashianova namreč razkrila, da je šele z mamino pomočjo muzej Ripley's Believe It or Not! prepričala, da ji je ta posodil opravo, v kateri je Marilyn Monroe ameriškemu predsedniku Johnu F. Kennedyju leta 1962 zapela rojstnodnevno pesem. "Niso mi je želeli posoditi. Še več, niso mi je dovolili niti pomeriti, dokler jih ni poklicala Kris Jenner," je razkrila Kim, ki je sicer originalno toaleto oblekla zgolj za rdečo preprogo, preostanek večera pa preživela v njeni kopiji. "Mami sem dejala, da se z njo poročim, če ji uspe," je v šali dejala Kim, ki je za to priložnost tedne preživela v fitnesu in svojo temno pričesko pobarvala na platinasto blond. "Pripravljena sem bila storiti vse." Kim je oblečena v obleko legendarne Marilyn Monroe splet razdvojila na tiste, ki so jo označili za seks simbol sodobnega časa, in tiste, ki goreče zagovarjajo dejstvo, da zvezdnica resničnostnega šova nikoli ne bo dosegla tega, kar je uspelo legendarni starleti Hollywooda.