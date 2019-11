Kim Kardashian: Odvzem všečkov bi bil dober za duševno zdravje

Ameriška zvezdnica Kim Kardashian in njena družina je tudi po zaslugi družbenih omrežij dobila še večjo 'vojsko' oboževalcev, seveda je tukaj tudi cel kup denarja, ki ga služijo tudi po zaslugi omrežij, kot so Facebook, Snapchat in Instagram.

Ko je bila zvezdnica povabljena na konferenco, kjer se je govorilo po poslu, pa je nekaj besed namenila tudi takšnim omrežjem, še posebno v luči dogajanja okoli Instagram in skrivanja všečkov.

Družbena omrežja so namreč v zadnjem času vse bolj pod pritiskom zaradi očitkov, da negativno vplivajo na počutje svojih uporabnikov, zato je Instagram sklenil, da bo začel pred uporabniki 'skrivati' všečke. Lovljenje "všečkov" naj bi namreč negativno vplivalo na duševno zdravje njegovih uporabnikov, še posebej mladih. Tako zdaj določeni uporabniki v šestih državah ne vidijo več, koliko pozitivnih odzivov so zbrale njihove objave. Dostop do tega podatka lastniki računa še vedno lahko pridobijo, a z dodatnim klikom.

"Vem, da je ekipa Instagrama vodila kopico pogovorov z ljudmi, da bi se vsi lotili tega in to resno jemljejo, kar me veseli," je tako dejala o novem ukrepu Instagrama: "Kar se tiče duševnega zdravja ... Mislim, da bi odvzemanje všečkov in odvzem tega resnično koristilo ljudem."

V pogovoru je tako še dejala, da se osebno ne spopada z duševnimi težavami, povezanimi z družbenimi omrežji in skrivanjem všečkov, toda, verjame, da bo uporaba te funkcije pomagala mnogim drugim, ki imajo težave zaradi tega: "Sem izredno duševno močna oseba, toda poznam ljudi, ki so obsedeni z všečki in komentarji, in to se mi zdi zelo nezdravo," je pojasnila. "Kaj pa, če eden od mojih otrok imel enake težave kot nekateri prijatelji, ki ni tako duševno močan in bi ga komentarji resnično prizadeli?"