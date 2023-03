Kim Kardashian opažena v družbi Jamesa Cordna

Kim Kardashian so pred kratkim opazili v družbi komika Jamesa Cordna, s katerim sta snemala novo epizodo njegove priljubljene serije Avto karaoke. Zvezdnika sta se družila v kalifornijskem Malibuju, ustavila pa sta se na eni izmed bencinskih postaj, kjer so ju v objektive ujeli fotografi.

Kim Kardashian bo znova zapela pred kamerami. 42-letno zvezdnico so nedavno opazili v družbi komika in voditelja Jamesa Cordna, fotografi pa so ju ujeli medtem, ko sta se ustavila na lokalni bencinski črpalki, kjer je hihitajoča se zvezdnica pomerjala klobuke in sončna očala.

icon-expand Kim Kardashian in James Corden FOTO: Profimeda

Ko sta odhajala proti avtomobilu, s katerim sta prišla, se je 44-letni komik pretvarjal, da je starletin varnostnik, kar pa je Kim še posebej zabavalo. Kim je za to priložnost oblekla sivo majico z naramnicami in zbledele kavbojke, ki jih je kombinirala s čevlji z visokimi petami. Lase je spela v čop in jih spletla v do pasu segajočo kito. Corden pa je bil nekoliko bolj ležeren, oblečen je bil v črno majico s kratkimi rokavi, modre kavbojke in par belih Guccijevih superg.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kim je v svoji karieri počela že marsikaj; nastopala je v resničnostni oddaji, ukvarjala se je z modo, je mati štirih otrok, ni pa ji tuja niti glasba. Leta 2011 je izdala pesem z naslovom Jam (Turn It Up), s spremljevalnimi vokali pa ji je na pomoč priskočil pevec in glasbeni producent The-Dream.