Kim Kardashian je v podkastu On Purpose with Jay Shetty razkrila, kakšno darilo vsako leto podari svojim štirim potomcem. Mati devetletne North, sedemletnega Sainta, petletne Chicago in štiriletnega Psalma svojim otrokom za vsak rojstni dan podari pismo, v katerem povzame vse, kar se je zgodilo v letu dni.

Kljub premoženju, s katerim se lahko pohvali Kim Kardashian, njeni otroci za rojstni dan ne prejmejo (samo) razkošnih daril. V podkastu On Purpose with Jay Shetty je zvezdnica razkrila, da štirim potomcem za njihove rojstne dneve napiše tudi daljše pismo."Eno izmed pisem je staro že skoraj deset let in vem, da jih bodo nekoč cenili."

icon-expand Kim Kardashian otrokom za vsak rojstni dan napiše pismo. FOTO: Youtube

In kaj zvezdnica napiše v pismo? Vse, kar se je otroku zgodilo v preteklem letu. "Kdo so njegovi prijatelji, njegove smešne fraze, ki jih uporablja, pišem o njegovi najljubši hrani in neumnostih, ki jih počne. Vključim pa tudi vse preostale podrobnosti." Mati devetletne North, sedemletnega Sainta, petletne Chicago in štiriletnega Psalma je dodala, da z veseljem opazuje, kako njeni potomci odraščajo."Vem, da bodo cenili vse, tudi če morda mislijo, da sem malce ostra do njih. Vem, da bodo razumeli, ker sama razumem svojo mamo."