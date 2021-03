Kim Kardashian po ločitvi ostaja v družinskem domu

Hiša, ki se nahaja na kalifornijski ekskluzivni lokaciji Hidden Hills, bo še naprej predstavljala dom Kim Kardashian in njenim štirim otrokomNorth, Chicagu, Saintu in Psalmu.''Kim bo ostala v hiši z otroki. To je njihov dom in se od tam ne želi izseliti,'' so ameriškim medijem izdali njeni bližnji. Kardashianova je v preteklih mesecih tam čas preživljala brez sedaj že nekdanjega partnerja.Kanye je namreč večino časa v letu 2020 preživel na svojem ranču v Wyomingu.