Kim Kardashian po ločitvi še ni pripravljena na zmenke

"Še vedno ni pripravljena na zmenke, je pa na veliko boljši točki v življenju kot prej," je za Hollywood Life povedal vir, ki si je z zvezdnico blizu, in dodal, da skuša Kim nadaljevati svoje življenje: "Preteklost pušča za sabo in se posveča službi in otrokom."

Drugi dobro obveščen vir je za Page Six razkril, da ima potencialnih snubcev zvezdnica resničnostnega šova Kardashianovina pretek. Ko bo Kim pripravljena na novo ljubezen, bo imela zato veliko izbire."Različni ljudje s Kim vzpostavljajo stik po skupnih prijateljih in ljudeh, s katerimi je v preteklosti sodelovala, da bi jo spoznali z njimi–od članov kraljeve družine do priznanih igralcev, športnikov, direktorjev in milijarderjev," je povedal vir in dodal:"Ljudje ji pišejo tudi zasebna sporočila na Instagramu."