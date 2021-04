Kim Kardashian po razhodu s Kanyejem na zabavi z Malumo

Potem ko se je Kim Kardashian razšla od moža Kanyeja Westa, se je po dolgem času odpravila ven, kot kaže, pa ji samsko življenje dobro dene. Zvezdnica se je udeležila zabave ob odprtju novega hotela v Miamiju, kjer pa se je v VIP-prostoru družila s kolumbijskim zvezdnikom Malumo.

icon-expand Kim Kardashian, Maluma in gostinski podjetnik David Grutman FOTO: Instagram

Kim Kardashian se je v petek zvečer v Miamiju odpravila na zabavo ob otvoritvi hotela Goodtime, katerega lastnika sta 48-letni ameriški glasbenikPharrell Williams in gostinski podjetnik David Grutman. Dogodek, ki je proslavil tudi otvoritev sezone nogometnega kluba Inter Miami CF Davida Beckhama, se je odvijal ob hotelskem bazenu v prostorih Strawberry Moon. Med gosti sta bila tako tudi zakonca David Beckham in njegova žena Victoria, ki je včeraj, 17. aprila, dopolnila 47 let. Na zabavi pa poleg Kim in njenih prijateljev ni manjkal niti kolumbijski zvezdnik Maluma.

icon-expand Kim se je na zabavi očitno dobro ujela s kolumbijskim zvezdnikom, saj je delila kar nekaj njunih fotografij. FOTO: Instagram

"Kim je prišla s prijateljiStephanie Shepherd, Jonathanom Chebanom in Simonom Huckom," je vir povedal za E! News."Sedela je v VIP-paviljonu. Klepetala je z vsemi, ki jih je srečala, in se celo ustavila, da bi se slikala z Malumo, Davidom Beckhamom, Victorio Beckham, Pharrellom, Davidom Grutmanom in njegovo ženo Isabelo Grutman,"je dodal vir. Glede na to, da je Kim na družbenih omrežjih delila kar nekaj fotografij z Malumo, ji je njegova družba očitno več kot ugajala.

icon-expand Kim Kardashian in Victoria Beckham FOTO: Instagram

Kim se je Victorii pridružila ob praznovanju njenega rojstnega dne, ki je skoraj sovpadel z otvoritvijo hotela, ter delila njuno skupno fotografijo. Ob tem je zapisala: "Vse najboljše, Victoria. Rada te imam!"

Ob 18.10 lahko na BRIO v oddaji Kardashianovi pokukate v življenje slavne zvezdnice.

40-letna Kim je delila kar nekaj fotografij s 27-letnim Malumo. Verjetno je med njunim pogovorom beseda nanesla tudi na glasbenikovo novo modno sodelovanje s francosko modno hišo Balmain. Kim Kardashian namreč večkrat obleče modne kose omenjene modne znamke, Maluma pa je skupaj s kreativnim direktorjem modne hiše Balmain Olivierjem Rousteingomzasnoval in ustvaril svojo novo kolekcijo oblačil.

icon-expand Kim, ujeta med pogovorom z Malumo. FOTO: Instagram

Na seznamu povabljencev so bili še Brooklyn Beckhamin njegova zaročenka Nicola Peltz, Vanessa Hudgens, Chris Rock, Timbaland, Bad Bunny, Becky G, Future, GG Magreeter vplivniciJasmine Sanders inLele Pons. Kim in njeni prijatelji so se pozneje odpravili v slavni nočni klub Davida Grutmana LIV, da bi proslavili njegovo uradno ponovno odprtje. Na svojem profilu je na Instagramovi zgodbi delila videoposnetke žura, na katerem plešejo znotraj prizorišča. Pod enega od objavljenih posnetkov, posnetega izza prostora, kjer se nahaja didžej, je zapisala: "Nisem v redu."Glede na pandemijo, s katero se ves svet še vedno sooča, marsikdo od njenih oboževalcev ne bo preveč navdušen nad njenimi posnetki nore klubske zabave.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zdi se, da Kim poskuša najbolje izkoristiti svoje samsko življenje in pri tem računa na podporo svojih najdražjih. Kim Kardashian in Kanye West sta se po šestih letih zakona razšla januarja, Kim pa je uradno vlogo za razvezo vložila 19. februarja 2021. Kanye pa se zdajbori za skupno skrbništvo nad štirimi otroki, rojenimi v zakonu.