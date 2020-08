Kim Kardashian po škandalu pobegnila v luksuzno vilo

Prečudovito domovanje pripada prijateljici družine Kardashian, 47-letni podjetnici Saneli Diani Jenkins , ki je po rodu iz Bosne in Hercegovine. Luksuzna vila je na prodaj, ker še niso našli kupca zanjo. No, mogoče se pa bo družina Kardashian toliko navdušila nad njo, da jo bo na koncu kupila.

Trenutno se mama štirih otrok s svojimi zasebnimi težavami sooča v luksuzni vili, tik ob morju, ki je vredna kar 125 milijonov dolarjev, približno 105,5 milijona evrov. Po poročanju ameriških medijev so se ji v vili pridružile tudi sestre 41-letna Kourtney , 36-letna Khloe , 22-letna Kylie Jenner in njuna 64-letna mama Kris Jenner .

Po škandalu, ki je pretresel slavno družino Kardashian-West , se 39-letna Kim Kardashian skriva pred javnostjo. Potem ko so jo paparaci ujeli objokano v avtomobilu med napetim pogovorom z možem, 43-letnim raperjem Kanyejem Westom , in na letališču, ko se je sama z zasebnim letalom vrnila domov v Los Angeles , je zdaj pobegnila v Malibu.

Največja prednost te luksuzne vile je, da je obdana z zelenjem in da sosedje niso zelo blizu, tako da lahko gostje uživajo v miru in tišini. Na posestvu je tudi hiša za goste, ki ima tri dodatne sobe in tri kopalnice.

Zakonska zveza med Kim in Kanyejem je na majavih nogah, odkar je bil slavni raper v preteklih dneh na družbenih omrežjih v svojih zapisih precej oster do svoje soproge in tudi do tašče Kris Jenner. V seriji zdaj že izbrisanih sporočil je navajal podrobnosti iz svojega življenja. Povedal je, da namerava kandidirati za predsednika Združenih držav Amerike, ter posledično poročal o odnosu z ženo. Sporočil je, da se od soproge že nekaj časa želi ločiti, kmalu za tem pa je sledilo javno opravičilo. Kim se je v imenu moža opravičila in povedala, da trpi za bipolarno motnjo.

Kardashianova se je v preteklih dneh v Wyoming odpravila, ker ji West ni odgovarjal na klice in se je ustrašila, da je dosegel dno. Kim meni, da se mora Kanye posvetiti svojemu zdravju in se pričeti zdraviti, saj bo le tako lahko dober oče njunim otrokom.