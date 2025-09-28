Kim Kardashian pokazala svojo skrivno tetovažo

Kim Kardashian je nedavno gostovala v pogovorni oddaji The Tonight Show, kjer je voditelju Jimmyju Fallonu in gledalcem pokazala svojo skrivno tetovažo. Gre za majhen simbol neskončnosti, ki krasi notranjost njene ustnice.
"Naredila sem si jo skupaj s prijateljicami," je dejala zvezdnica, ki je nekoč dejala, da se nikoli ne bi tetovirala, saj je to enako, kot da bi na avtomobil znamke Bentley prilepila nalepko. "Vsa moja dekleta so prišla z menoj in me podpirala. Na notranji strani ustnic sem si jo naredila zato, da je nihče ne vidi," je še dejala o tetovaži, ki si jo je s prijateljicami dala vtetovirati pol petih zjutraj, ko je zaključila z gostujočim vodenjem kultne oddaje Saturday Night Live.
Lokacija tetovaže je tako diskretna, da včasih na simbol neskončnosti tudi sama pozabi. "Smešno je, ko si nitkam zobe in se pogledam v ogledalo ter vidim v ustih nekaj temnega in se ustrašim, da bom umrla," je v smehu priznala mati štirih otrok.
