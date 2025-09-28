Kim Kardashian pokazala svojo skrivno tetovažo

"Naredila sem si jo skupaj s prijateljicami," je dejala zvezdnica, ki je nekoč dejala, da se nikoli ne bi tetovirala, saj je to enako, kot da bi na avtomobil znamke Bentley prilepila nalepko. "Vsa moja dekleta so prišla z menoj in me podpirala. Na notranji strani ustnic sem si jo naredila zato, da je nihče ne vidi," je še dejala o tetovaži, ki si jo je s prijateljicami dala vtetovirati pol petih zjutraj, ko je zaključila z gostujočim vodenjem kultne oddaje Saturday Night Live.

Lokacija tetovaže je tako diskretna, da včasih na simbol neskončnosti tudi sama pozabi. "Smešno je, ko si nitkam zobe in se pogledam v ogledalo ter vidim v ustih nekaj temnega in se ustrašim, da bom umrla," je v smehu priznala mati štirih otrok.