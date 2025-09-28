Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Kim Kardashian pokazala svojo skrivno tetovažo

New York, 28. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
2

Kim Kardashian je nekoč dejala, da se nikoli ne bi tetovirala, saj je to enako, kot da bi na avtomobil znamke Bentley prilepila nalepko. In ker se zarečenega kruha največ poje, je tudi televizijska zvezdnica leta kasneje podlegla trendu in si na notranjo stran ustnice vtetovirala simbol neskončnosti. S kom?

Kim Kardashian je nedavno gostovala v pogovorni oddaji The Tonight Show, kjer je voditelju Jimmyju Fallonu in gledalcem pokazala svojo skrivno tetovažo. Gre za majhen simbol neskončnosti, ki krasi notranjost njene ustnice.  

Kim Kardashian pokazala tetovažo
Kim Kardashian pokazala tetovažo FOTO: Youtube

"Naredila sem si jo skupaj s prijateljicami," je dejala zvezdnica, ki je nekoč dejala, da se nikoli ne bi tetovirala, saj je to enako, kot da bi na avtomobil znamke Bentley prilepila nalepko. "Vsa moja dekleta so prišla z menoj in me podpirala. Na notranji strani ustnic sem si jo naredila zato, da je nihče ne vidi," je še dejala o tetovaži, ki si jo je s prijateljicami dala vtetovirati pol petih zjutraj, ko je zaključila z gostujočim vodenjem kultne oddaje Saturday Night Live.

Lokacija tetovaže je tako diskretna, da včasih na simbol neskončnosti tudi sama pozabi. "Smešno je, ko si nitkam zobe in se pogledam v ogledalo ter vidim v ustih nekaj temnega in se ustrašim, da bom umrla," je v smehu priznala mati štirih otrok.

Kim Kardashian tetovaža usta
Naslednji članek

Lady Gaga voščila zaročencu: Vsak dan sem tako ponosna nate

SORODNI ČLANKI

Kim Kardashian v Italiji z drznimi opravami požela ogromno pozornosti

Vzgoja Kim Kardashian znova razburja: prvorojenka si je omislila piercing

Kim Kardashian v Benetkah s svojo obleko sprožila val ogorčenja

Kim Kardashian se s prvorojenko mudi v Rimu: najstnica osupnila z videzom

Kim Kardashian v solzah, Kanye West: Raje bi bil mrtev, kot na zdravilih

Anthony Hopkins z domiselno šalo na račun Kim Kardashian postal viralen

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
armenius
28. 09. 2025 08.25
neverjetno kakšen brezvezen članek, ko zmanjka idej
ODGOVORI
0 0
knap11
28. 09. 2025 08.07
+2
Moraš bit dost upln.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256