Kim Kardashian poklicala Usherja: Nastopil boš ob polčasu Super Bowla 2024

"Nastopil boš na Super Bowlu," je zvezdnik zaslišal na drugi strani telefona, ko je prejel klic same Kim Kardashian . "Ne igraj se z mano," ji je dejal glasbenik, resničnostna zvezdnica pa je vztrajala, da govori resnico. "Nimam časa za igro, prvič, ker sem preveč zaposlena in drugič, ker boš nastopil na Super Bowlu," mu je dejala, a Usher še vedno ni mogel verjeti njenim besedam. "Kako veš?" jo je vprašal, 42-letnica pa mu je odgovorila, da ona pač ve vse. "Že dvakrat so te videli v Vegasu, tokrat pa mora biti drugače," mu je še povedala in prisegla, da govori resnico. Dodala je še, da bo tam tudi ona, njena družina, otroci in prijatelji ter da naj ji priskrbi vstopnice. 44-letnik je na najbolj gledanem dogodku nastopil že leta 2011 skupaj s skupino Black Eyed Peas .

Posnetek njunega pogovora se je znašel na družbenih omrežjih, Usher pa se je na izbiro organizatorjev tudi že odzval. "To je življenjska čast in končno bom nastop na Super Bowlu lahko prečrtal s svojega seznama želja. Komaj čakam, da svetu pokažem nastop, ki ga še nikoli ni videl od mene. Hvala oboževalcem in vsem, ki so omogočili, da se to uresniči. Se vidimo zelo kmalu!" je povedal v izjavi zvezdnik, ki se bo moral precej potruditi, da prekosi letošnji nastop Rihanne. Zvezdnica je namreč med šovom ekskluzivno pokazala svoj nosečniški trebušček in s tem razkrila, da z ASAP Rockyjem pričakuje drugega otroka.