Kim Kardashian ponosna na najmlajšega sina

Zvezdnica, ki pogosto deli utrinke iz svojega zasebnega življenja, je v videoposnetkih večkrat pokazala tudi delček svojega vsakdana ter med drugim poudarila, da so ji otroci in družina na prvem mestu. Na njenem osebnem profilu na platformi Instagram lahko vidimo, da ji fotografije, na katerih pozira v družbi svojih otrok, niso tuje in da se z veseljem in ponosom pohvali tudi z nekaterimi njihovimi dosežki. Ravno to je storila pred kratkim, ko je delila sliko, na kateri je pozirala s svojim trimesečnim sinom Psalmom in poleg razkrila, zakaj je nanj tako ponosna. 'Novopečena mama' je napisala: ''Moj mali mož je najboj prisrčen! Po pravici povedano je najboljši dojenček. Ponoči mirno spi in se ne zbuja. Ne vem, kako sem lahko imela takšno srečo.''