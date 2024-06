Kim Kardashian ponovno posnemala Marilyn Monroe

Kim Kardashian nikoli ni skrivala, da je eden izmed njenih idolov prav legendarna hollywoodska diva Marilyn Monroe . To je večkrat dokazala tudi z modnimi odločitvami, nazadnje leta 2022, ko se v toaleti pokojne igralke udeležila Met Gale. Takrat je s svojo potezo dvignila veliko prahu - tako kot je to ponovno naredila sedaj, ko je s sledilci na Instagramu delila fotografije, na katerih zelo spominja na ikono.

Ne le z izbiro pričeske in način poziranja, Kim je na pokojno Marilyn spominjala tudi s serijo fotografij v spodnjem perilu s potiskom živalskega vzorca. Mnogi so se ob videnem spomnili na Marilyn v filmu Princ in plesalka. "

Hočeš reči da to ni Marilyn," je v komentarjih zapisala manekenka Winnie Harlow, ki je bila nad videnim navdušena. "Spominjaš me na Marilyn v šestdesetih," je dodala ena izmed sledilk, medtem ko nekateri drugi niso bili tako navdušeni. "Nikoli ne boš naravno lepa kot Marilyn," je zapisal eden od uporabnikov, medtem ko je drugi pripomnil, da Kim očitno primanjkuje idej, saj da zopet skuša posnemati legendarno igralko.