Kim Kardashian povedala, komu dolguje svojo kariero

Danes najbolj znana influencerka, resničnostna zvezdnica in podjetnica Kim Kardashian West že nekaj let kraljuje na vrhu sveta šovbiznisa. 38-letnica je med drugim postala znana zaradi svoje postave in predvsem prepoznavne oblike zadnjice, manjkalo pa ni niti takšnih in drugačnih javnih škandalov, zaradi katerih je njeno ime postajalo čedalje bolj znano. Eden takšnih sporov se je zgodil tudi s premožno dedinjo in zvezdnico Paris Hilton. Spomnimo, dekleti sta bili v svojih 20. letih dobri prijateljici, Kim pa je bila takrat nekaj časa celo Parisina osebna modna stilistka. Ker je bila Paris že v tistem obdobju priljubljena in slavna, je bila ona tista, ki je v svet estrade vpeljala tudi takrat relativno neznano Kim Kardashian. Po večletnem javnem razkazovanju njunega prijateljstva in medsebojne naklonjenosti je leta 2008 Hiltonova v enem od intervjujev komentirala Kimino zadnjo plat in dejala: ''Videti je, kot bi vrečo za smeti napolnili s sirom.'' Tako je prva dala vedeti, da se je njuno prijateljstvo ohladilo, kmalu pa so se med njima začele odvijati tudi javne besedne bitke.