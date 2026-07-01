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Tuja scena

Kim Kardashian pozirala v kopalkah in navdušila sledilce

Los Angeles, 01. 07. 2026 11.18 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
E.K.
Kim Kardashian

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian je znova pritegnila veliko pozornosti s serijo fotografij v kopalkah, s katerimi je navdušila številne oboževalce na družbenem omrežju. Objava je v nekaj urah prejela več kot 600 tisoč všečkov ter številne komentarje sledilcev, ki so pohvalili njen videz, še posebej njeno izklesano postavo.

Kim Kardashian se ne boji pokazati svojih oblin in svoje sledilce večkrat navdušuje s fotografijami, na katerih je pomanjkljivo oblečena. V duhu vročih poletnih dni se je za takšno objavo odločila tudi zdaj, ko je v skupku posnetkov pozirala v različnih bikinijih, ob tem pa je oboževalcem pustila le malo prostora za domišljijo.

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Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Priljubljena zvezdnica resničnostnih oddaj zadnje čase sicer naslovnice medijev polni s svojim novim romantičnim razmerjem z dirkačem Lewisom Hamiltonom. Mama štirih otrok je zvezo z objavo fotografije potrdila v začetku meseca, od takrat pa mu je svojo podporo nudila tudi pred očmi celotnega sveta, ko je pesti zanj prišla stiskat na dirko formule 1 v Monaku.

Kim Kardashian bikini koapalke fotografije

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Noleani
01. 07. 2026 12.19
Filtri in plastika.
Odgovori
0 0
SpamEx
01. 07. 2026 12.14
v glavi pa pajčevina
Odgovori
-1
0 1
Wanna be a Kardashian
01. 07. 2026 12.14
ljubim te Kim ti si smisel mojega obstoja🧡
Odgovori
+2
2 0
exdetektiv
01. 07. 2026 12.10
PALMA DEL COCCO
Odgovori
-2
0 2
sabro4
01. 07. 2026 12.06
kako mi je simPLASTIČNA...
Odgovori
-2
0 2
Vojko Kos
01. 07. 2026 12.06
Plastik fantastik.
Odgovori
-2
0 2
Wanna be a Kardashian
01. 07. 2026 12.01
oh starleta moja kako te jaz ljubim<3
Odgovori
+2
2 0
HardKore
01. 07. 2026 11.55
Lewis, ali spiš mirno? 🤣
Odgovori
-1
1 2
patriot11
01. 07. 2026 11.29
Obup od človeka
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-1
2 3
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