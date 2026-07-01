Kim Kardashian pozirala v kopalkah in navdušila sledilce

Kim Kardashian se ne boji pokazati svojih oblin in svoje sledilce večkrat navdušuje s fotografijami, na katerih je pomanjkljivo oblečena. V duhu vročih poletnih dni se je za takšno objavo odločila tudi zdaj, ko je v skupku posnetkov pozirala v različnih bikinijih, ob tem pa je oboževalcem pustila le malo prostora za domišljijo.
Priljubljena zvezdnica resničnostnih oddaj zadnje čase sicer naslovnice medijev polni s svojim novim romantičnim razmerjem z dirkačem Lewisom Hamiltonom. Mama štirih otrok je zvezo z objavo fotografije potrdila v začetku meseca, od takrat pa mu je svojo podporo nudila tudi pred očmi celotnega sveta, ko je pesti zanj prišla stiskat na dirko formule 1 v Monaku.
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