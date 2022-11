Kim Kardashian prekinila molk: Pričakujem, da bodo sprejeli odgovornost

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian je po plazu kritik, ki ga je bila deležna iz strani svojih oboževalcev, prekinila molk in spregovorila o nadaljnjem sodelovanju s prestižno modno hišo Balenciaga.

Kampanja, ki jo modna hiša nedavno objavila, vključuje otroke, ki objemajo plišaste medvedke, oblečene v sporna oblačila, kar je zmotilo širno javnost. Tudi Kardashianova je priznala, da je bila zgrožena in ogorčena nad kampanjo, a je želela dati priložnost podjetju, da se opraviči. "Želela sem tudi govoriti z njihovo ekipo, da bi razumela, zakaj so se tako odločili," je povedala 42-letnica. "Pričakujem, da bodo sprejeli odgovornost za svoja dejanja," je še dodala.

Zvezdnica je na še Twitterju zapisala, da se ji je kot mami pomembno, da se varnost otrok spoštuje. "Varnost otrok je treba še posebej spoštovati in kakršni koli poskusi normalizacije zlorabe otrok ne bi smeli imeti mesta v naši družbi in pika," je dodala.

Modna hiša, ki že nekaj let sodeluje z zvezdnico, se je za sporno kampanjo že opravičila in jo umaknila."Iskreno se opravičujemo za kakršno koli žalitev, ki jo je morda povzročila naša praznična kampanja. Ne bi smeli vključiti otrok, zato smo kampanjo že umaknili z vseh platform," so zapisali na svojem Instagram profilu.