Kim Kardashian prekipelo: Ne igrajte se z mano, ko gre za moje otroke!

Kim Kardashian je na družbenih omrežjih objavila oljno sliko, ki jo je na platnu ustvarila njena hčerka North West. Zvezdnica je ponosno zapisala: "Moja mala umetnica North."

Oboževalci so bili nad slikarskim podvigom 7-letne deklice močno presenečeni in niso verjeli, da je to res ustvarila sama. Splet in družbena omrežja so preplavile obtožbe, da si je zvezdnica resničnostnih šovov to izmislila in da 7-letni otrok ne more izdelati tako kakovostnega izdelka. Na oljni sliki je deklica narisala naravo, gore, reko, drevesa in okoliško dolino.