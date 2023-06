Kim Kardashian pretiravala s Photoshopom: 'To je resnično žalostno'

Profil na Instagramu pod imenom Problematična slava je objavil animacijo, narejeno iz dveh fotografij Kim Kardashian. Kot je zapisano pod animacijo, gre za primerjavo uradne, javno dostopne slike z dogodka ter verzijo iste slike, ki jo je Kim računalniško obdelala in objavila na družbenem omrežju. "Kim po navadi fotošopira svoj trebuh, pas, roke, pazduhe, prsi, ramena, čeljust, brado, nazolabialne gube, ustnice, oči in teksturo svoje kože," so pojasnili.