Kim Kardashian prihaja v Beograd, to je njen seznam želja

Čez dva meseca bo v srbsko prestolnico prišla Kim Kardashian , mediji z Balkana pa so se že dokopali do njenega napornega urnika in dolgega seznama želja. Zvezdnica v Beograd prihaja v družbi svojih otrok, glavni razlog za obisk pa je odprtje trgovine njene modne znamke Skims. Ob tej priložnosti se bo udeležila tudi velike zabave, ki bo organizirana prav njej v čast. Zabava bo po poročanju portala Kurir.rs potekala na ekskluzivni lokaciji.

Kim v Beograd prihaja iz Nemčije, natančneje iz Gelsenkirchna, kjer si bo 16. junija s sinovoma Saintom in Psalmom v sklopu evropskega nogometnega prvenstva ogledala obračun med Srbijo in Anglijo. Njena otroka sta namreč velika oboževalca Premier lige in angleških nogometašev. Po poročanju srbskega portala bo z zvezdnico v Beograd pripotovala tudi njena celotna ekipa, na beograjskem letališču pa bo pristala s svojim zasebnim letalom.

Zvezdnica resničnostne televizije bo z ekipo bivala v predsedniškem apartmaju enega najbolj znanih hotelov v prestolnici, v Beogradu pa bo po besedah obveščenega vira ostala dva dni. Kim bo poleg osebnega varovanja na voljo tudi dodatno 24-urno varovanje, ki ji bo pozorno sledilo.

Kimin seznam želja

Srbski medij se je dokopal tudi do Kiminega seznama želja. Kim naj bi izrazila željo, da bi med svojim bivanjem obiskala Cerkev svetega Save, ki jo je videla na fotografijah in bila nad njo navdušena, pa tudi Beograjsko trdnjavo in del ob reki. Od organizatorjev naj bi zahtevala tudi, da ji je v hotelu na voljo izhod za osebje ter da ima na razpolago 10 različnih avtomobilov, ki bodo delovali v funkciji 'vabe' za paparace. Poleg tega pričakuje, da bodo v njeni sobi vedno šopki svežega cvetja ter da bodo hrano nosili v sobo.

Iz Beograda se bo Kim odpravila v francosko prestolnico na pariški teden mode.