Kim Kardashian priznala, da je Kanye že marca prebolel covid-19

Resničnostna zvezdnica je šele pred nekaj dnevi razkrila, da je Kanye West zbolel za koronavirusom v začetku pomladi, v obdobju, ko sta okužbo potrdila tudi Tom Hanks in njegova žena. Bil je eden prvih zvezdnikov, ki so preboleli covid-19. Kim je o težkem obdobju, ko je morala sama skrbeti zanj in njune štiri otroke, spregovorila za eno od ameriških revij.

Kim Kardashianje v nedavnem intervjuju povedala, kako se spominja trenutkov, ko je skrbela za bolnega moža. Kanye West je namreč za koronavirusom zbolel že pred meseci, čeprav sta informacijo pred javnostjo dlje časa skrivala. Za ameriško izdajo revijo Grazia je priznala, da so bili prvi spomladanski tedni za njo prava nočna mora, saj je ob bolnem možu sama skrbela tudi za njune štiri otroke. icon-expand Kanye West je za covid-19 zbolel, ko je bilo o virusu znanih le malo informacij. FOTO: Profimedia ''Kanye je zbolel na začetku, ko nihče še ni vedel, kaj se v resnici dogaja. Bilo je tako strašljivo in neznano. Skrbela sem za najine štiri otroke in nikogar v hiši, da bi mi lahko pomagal,''je povedala Kim. Razkrila je tudi nekatere podrobnosti iz tega obdobja, sama je morala skrbeti tudi za hišna opravila, prevzela pa je tudi nego soproga ter mu pomagala vstajati iz postelje, ko se ni počutil najbolje. icon-expand Kim je marca sama skrbela za soproga in njune štiri otroke. Strašilo jo je dejstvo, da o virusu ni veliko znanega. FOTO: Instagram ''Tisti obdobje je bilo polno izzivov, zato ker je bilo o virusu tako malo znanega. Njegovo posteljnino sem preoblačila z rokavicami in z zaščitno masko, bilo je grozljivo,''se spominja neprijetnih trenutkov. Slavni raper je o svoji bolezni spregovoril tudi za revijo Forbes in ob tem opisal svoje takratno počutje: ''Čutil sem mravljince, tresel sem se v postelji, tuširal z vročo vodo, gledal videoposnetke o tem, kaj moram storiti, da bi se počutil bolje.''West naj bi bil okužen v času, ko sta zbolela tudi Tom HanksinRita Wilson, ki sta novico javnosti sporočila 12. marca letos, je še povedala Kim.