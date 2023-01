Kim Kardashian priznala, da je v novi ljubezenski romanci

42-letnica je bila dovzetna tudi za šale. Na vprašanje, ali ji bo nova romanca grela srce pozimi, ker se je z Davidsonom razšla avgusta, pa je odgovorila, da se natančno to dogaja, a podrobnosti ni želela razkriti. Ker se je njen tretji zakon uradno zaključil oktobra, bi morda marsikdo vrgel puško v koruzo in dejal, da to pač ni zanj, a Kim ne razmišlja tako. Zvezdnica namreč sanjari, da bo v četrto spoznala moža, s katerim bo ostala do konca življenja.

"Iskreno se mi zdi, da je bil moj zadnji zakon šele prvi pravi. Ko sem bila prvič poročena, nisem vedela, kaj se dogaja. Ko sem se drugič poročila, sem to storila zato, ker so bili moji prijatelji poročeni in sem tudi sama želela biti kot oni. Nisem sprejela, da sama nisem pripravljena na to," je dejala zvezdnica, ki sicer uživa samsko življenje.