Kim Kardashian priznala: North ni pevka

OGLAS

North West, hči slavnih staršev – Kim Kardashian in Kanyeja West –, je lani v sklopu festivala Hollywood Bowl nastopila v predstavi Levji kralj. V njej je kot mali Simba zapela skladbo I Just Can't Wait to Be King (Komaj čakam, da bom kralj, op. a.).

Kim Kardashian, North West FOTO: Profimedia icon-expand

Omenjeni nastop je sicer naletel na močno neodobravanje javnosti. Mnogi so namreč očitali, da gre pri izbiri za nepotizem. Da North "ni pevka", je skoraj leto dni po nastopu priznala tudi njena mama. Kim je razkrila, da se je hči na vlogo pripravljala z učiteljem petja, za pripravo nastopa pa so imeli na voljo le štiri dni. Pomisleke je imela tudi Kimina sestra Khloe Kardashian. "Ne vem, ali lahko poje na Broadwayu," je bila skeptična Khloe. "Resnično sem razdvojena, ali naj ji to dovolim ali ne. North zelo dobro nastopa, vendar ni pevka. Ona rapa," je dodala Kim. O nastopu se je naposled posvetovala tudi s hčerinim očetom, ki je nad projektom izrazil navdušenje. Odnosi med nekdanjima partnerjema so se po ločitvi sicer ohladili. Pred Northinim nastopom pa sta se Kim in Kanye po dolgem času pojavila pred objektivi. "Njen oče je bil zelo vključen in je prišel na vaje," je ob tem dejala Kim.

North West FOTO: Profimedia icon-expand