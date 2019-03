Kim Kardashian priznala, od koga kopira slog

Ameriška zvezdnica Kim Kardashian brez strahu pokaže svoj – za mnoge rahlo ekscentričen, za nekatere pa občasno tudi neokusen slog. Pred časom so se tako mediji spraševali, če si je slog izposodila celo od srbske zvezdnice Jelene Karleuše, nato pa so nekateri oboževalci opazili, da je njen slog nenavadno podoben slogu legendarne supermanekenke Naomi Campbell. Še posebno, ko se je odločila za leopardji kombinezon, ki ga je nosila tudi Naomi. Oboževalci pa so našli kar nekaj oblačil, ki jih je pred časom nosila supermanekenka, kasneje pa jih je oblekla tudi Kim.