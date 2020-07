Kim Kardashian prosi za sočutje do moža: On je sijajna, a zapletena oseba

Kanye West je v ponedeljek na Twitterju po govoru objavil nekaj zapisov, s katerimi je znova šokiral bližnje – predvsem ženo Kim Kardashian West in taščo Kris Jenner . Zapisal je, da ga je žena zvabila v Wyoming, kjer ga je hotela predati zdravniškim delavcem, in jo obtožil, da ga je želela 'zapreti'. V torek je nato nadaljeval s svojimi besedami in se največkrat obregnil prav ob ženo in taščo. Kris Jenner je preimenoval v Kris Džong Un in jo tako primerjal z vrhovnim voditeljem Severne Koreje, ki se ga je nemalokrat prijela tudi oznaka 'diktator', medtem ko je zapisal, da je razmišljal o ločitvi od svoje žene.

" Kot mnogi izmed vas že veste, ima Kanye bipolarno motnjo ," je začela svoj zapis. " Kdor ima to težavo ali ima to njegova ljubljena oseba, ve, kako strašno zapleteno in boleče je to razumeti. Nikoli nisem javno govorila o tem, kako je to vplivalo na nas doma, ker sem zelo zaščitniška do najinih otrok in Kanyejeve pravice do zasebnosti, ko gre za njegovo zdravje. Ampak danes čutim, kot da moram to komentirati zaradi stigme in zmot o duševnem zdravju. "

" Razumem, da je Kanye podvržen kritikam, ker je javna osebnost in njegova dejanja lahko povzročijo močna mnenja in čustva, " je nadaljevala. " On je sijajna, a zapletena oseba, ki je poleg tega, da je umetnik, še temnopolti človek, ki je doživel bolečo izgubo svoje matere, in se mora spoprijeti s pritiskom in izolacijo, ki jo njegova bipolarna motnja samo še stopnjuje. Tisti, ki ste blizu Kanyeja, poznata njegovo srce in razumete, da se njegove besede včasih ne ujemajo z njegovimi nameni. "

" Tisti, ki razumejo duševne bolezni ali celo kompulzivno vedenje, vedo, da je družina nemočna, razen če je družinski član mladoletnik, " je dejala. " Ljudje, ki se ne zavedajo ali so oddaljeni od te izkušnje, so lahko obsojajoči in ne razumejo, da se mora posameznik sam zavzemati, da želi pomoč ne glede na to, kako se družina in prijatelji trudijo zanj. "

"Življenje z bipolarno motnjo ne zmanjšuje in ne ovrže njegovih sanj in njegovih ustvarjalnih idej, ne glede na to, kako velike ali nedosegljive se lahko nekaterim zdijo. To je del njegove nadarjenosti in kot smo bili vsi priča, mnoge njegove sanje so se uresničile," je zapisala. "V današnji družbi veliko govorimo o potrpljenju, prijaznosti in usmiljenju glede vprašanj o duševnem zdravju kot celoti. Takšno potrpežljivost in prijaznost bi morali nameniti tudi posameznikom, ki se bojujejo s svojim duševnim zdravjem, predvsem pa v trenutkih, ko to najbolj potrebujejo."

Za konec pa še dodala: "Vljudno prosim medije in javnost da do nas pokažejo sočutje in empatijo, ki je potrebna, da bomo lahko to prebrodili. Hvala vsem tistim, ki so izrazili skrb za Kanyejevo počutje in za vaše razumevanje. "

Ko kaže, se je 43-letni raper skliceval na ženino izjavo, še preden je bila ta objavljena. V torek pozno zvečer je namreč objavil: "Kris in Kim sta podali izjavo brez moje odobritve … tega žena ne bi smela storiti." Tvit pa je nato zbrisal.