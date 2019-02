Kim Kardashian v javnosti prvič zasačena z novo barvo las

Kim Kardashian West je ena najbolj znanih influencerk oziroma vplivnic na svetu. Na svojem Instagramu ima 128 milijonov sledilcev, ki spremljajo vsak njen korak in vse njene modne podvige. Teh je bilo v preteklosti veliko, saj se je resničnostna zvezdnica nenehno trudila svojim oboževalcem postreči z novimi modnimi smernicami in dinamičnim videzom. Zaradi tega se je, podobno kot njen način oblačenja, spreminjala tudi njena pričeska. Do sedaj smo jo lahko videli z dolgimi, kratkimi, ravnimi in valovitimi lasmi, preizkusila pa je črno, temno rjavo, svetlo rjavo in blond barvo. Nedavno je svoje sledilce presenetila z objavo fotografije, na kateri so njeni srednje dolgi lasje v ognjeno rdečem odtenku, kakršnega ni imela nikoli do sedaj.