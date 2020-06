Kim Kardashian razbesnela javnost zaradi nenaravno vitkega pasu

Njen posnetek v korzetu je povzročil celo razpravo na Instagramu, njeni oboževalci pa so burno reagirali in se zgražali nad njeno podobo ter da je to vse prej kot normalno in zdravo.

" To sem pravkar našla na svojem mobilnem telefonu s svojega posebnega potovanja v London, ko sem se srečala z gospodom Pearlom ," je zapisala pod objavljen video. Pojasnila je, da je podoben steznik nosila na Met Gala, a se je nato izgubil. Ker si ga je obupno želela, je odpotovala nazaj v Veliko Britanijo, da so ji naredili novega. Koz je zapisala, ga je želala imeti za spomin.

"To ni sporočilo, ki naj bi ga podajala mladim dekletom, ki se zgledujejo po tebi.", "Prosim, uporabljaj svoj profil na instagramu modro.", "Nehaj promovirati nerealne standarde o lepoti."; "Obstajajo so mlade, neinformirane ženske, ki se zgledujejo po tebi." so se glasili komentarji.

Zvezdnica resničnostnih šovov je v lanskem intervjuju izjavila, da je steznik nosila več mesecev, z njegovo pomočjo, pa je prišla do ožjega pasu. "Še nikoli v življenju nisem čutila takšne bolečine," je povedala, preden je podrobno opisala, kakšne posledice ji je na telesu pustil steznik. "Imam fotografije, ki razkrivajo, kakšno je bilo moje telo, ko sem odstranila steznik. Pustil mi je vdolbine na telesu, koži, hrbtu in trebuhu," in s tem pritrdila, kako nevarno je lahko to oblačilo.