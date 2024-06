Kim Kardashian razkrila, česa ne bi naredila za vlogo.

Kim Kardashian je pripravljena na nove igralske izzive, a za vlogo ni pripravljena narediti vsega. V najnovejši epizodi svojega družinskega resničnostnega šova je prijateljicam pojasnila, da se za vlogo ne bi zredila. "Tega res ne potrebujem." Prav tako je dodala, da bi se za prihajajoče projekte najverjetneje morala odpovedati botoksu, saj da trenutno ne more premikati obraza, to pa da ji preprečuje obrazno mimiko, s katero bi izrazila jezo, žalost ali strah.

Ne le fizična sprememba, Kim bi ob bolj resnem vstopu v filmsko industrijo čakale tudi druge spremembe. Za začetek dejstvo, da bi morala najti čas v svojem zelo polnem urniku mame štirih otrok, podjetnice in televizijske osebnosti. In čemu bi se starleta odpovedala? "Spancu," se je pošalila. "Lahko posnamem en film na leto. Imam še deset let, ko bom videti dobro, in to je vse, kar imam. Nato si bom vzela premor," je dejala.

Kim trenutno dela na novem projektu, komediji z naslovom The Fifth Wheel. Komedija, pri kateri bo sodelovala kot producentka in igralka, je po njenih besedah mešanica filmskih uspešnic Prekrokana noč, Dekliščina in Klub vražjih babnic. "Res sem živčna zaradi tega, ker moram biti uspešna. Zame je to velik izziv in rada bi se soočila z njim. Mislim, da želim vsako leto narediti nekaj, zaradi česar mi je tako neprijetno, da se res moram izzvati."

Kim sicer čaka še en projekt. Ponovno bo združila moči z Ryanom Murphyjem, in sicer pri seriji, v kateri bo igrala vplivno odvetnico, specializirano za ločitve. Ob tem se je že pošalila, da bo navdih črpala pri odvetnici Lauri Wasser, ki je v preteklosti poleg Kim v ločitvenih postopkih zastopala še zvezdnike, kot so Kevin Costner, Ariana Grande in Britney Spears.