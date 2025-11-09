Svetli način
Tuja scena

Kim Kardashian razkrila, da še ni postala pravnica

Los Angeles, 09. 11. 2025 15.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
6

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian si že nekaj časa prizadeva, da bi postala pravnica, s tem pa bi sledila očetovim stopinjam, ki je bil znan kalifornijski odvetnik. A 45-letnici za zdaj ta cilj ni uspelo doseči, saj še vedno ni opravila pravosodnega izpita.

Kim Kardashian, ki je javnosti julija razkrila, da je dvakrat opravljala pravosodni izpit, je na družbenem omrežju sporočila, da ji še ni uspelo postati pravnica. Zvezdnica je v objavi zapisala, da je na obeh izpitnih rokih pogrnila, a je še vedno odločena, da bo težki izpit opravila in s tem izpolnila svoje dolgoletne želje, da pridobi dovoljenje za opravljanje tega poklica.

Kim Kardashian se trudi postati odvetnica, a za zdaj ta poklic lahko opravlja le v seriji.
Kim Kardashian se trudi postati odvetnica, a za zdaj ta poklic lahko opravlja le v seriji. FOTO: Profimedia

"Nisem še pravnica, trenutno samo na televiziji igram eno, ki je dobro oblečena," je v šali zapisala, nato pa dodala: "Šest let na tem pravnem potovanju, a sem še vedno predana, da opravim izpit. Nič bližnjic ali obupovanja, le še več učenja in odločnosti. Hvala vsem, ki ste me spodbujali in podpirali na moji poti. Če ne uspeš na kratek rok, to še ni poraz, je gorivo. Bila sem zelo blizu temu, da opravim izpit, kar me je le še dodatno spodbudilo. Gremo!"

Preberi še Kim Kardashian še korak bližje do poklica odvetnice

Kalifornijsko različico izpita, ki jo lahko kandidati opravljajo le dvakrat na leto, sestavlja pet vprašanj, za vsak odgovor imajo na voljo eno uro časa. Del izpita je tudi 90-minutni nastop in izpitna pola z 200 vprašanji s ponujenimi odgovori. Vsako leto izpit opravlja približno 16.000 ljudi.

Zvezdnica je leta 2019 sporočila, da je leto prej opravljala prakso v eni od sanfranciških odvetniških pisarn, v minulih letih pa se je zavzemala za reformo zaporniškega sistema.

kim kardashian pravo pravnica izpit zvezdnica
