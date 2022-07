Kim Kardashian razprodala kolekcijo plavalnih rokavic.

Kopalkam, oblekam za na plažo in brisačam je Kim Kardashian nedavno dodala nov in nekoliko nenavaden modni kos, za katerega trdi, da bo posameznikov videz na plaži v trenutku spremenil v bolj modnega. Zvezdnica resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian je v kolekcijo modne linije za na plažo vključila rokavice, ki segajo vse do nadlahti.

Rokavice, ki so narejene iz enakega materiala kot kopalke, za zvezdnico sicer niso novost, saj se je z njimi pojavila že na naslovnici legendarne revije Sports Illustrated, in to prav v izdaji, namenjeni modi za na plažo. Za fotografiranje je izbrala rokavice kožne barve, kasneje pa je v kolekcijo dodala tudi nekatere bolj opazne barve.

Kljub temu, da je zvezdnica kolekcijo plavalnih rokavic hitro razprodala, so se na spletu pojavila številna vprašanja in posmehljivi komentarji, ki so modni kos označili za popolnoma neuporabnega in nenavadnega za ta letni čas. "Kim K uradno prodaja plavalne rokavice, in to za skoraj 60 evrov. Glede na to, da je linija skoraj razprodana, vem, da boste številni imeli grozovite linije porjavelosti," je zapisal eden izmed uporabnikov, medtem ko je drugi pripomnil, da česa tako neuporabnega že dolgo časa ni videl.