Kim Kardashian razprodala linijo brezžičnih slušalk nevtralnih barv

Kim Kardashian se po razhodu s komikom Petom Davidsonom že podaja novim kariernim izzivom naproti. Resničnostna zvezdnica je združila moči s podjetjem Beats, katerega ustanovitelj je glasbeni mogul Dr. Dre, in izdala svojo linijo najbolj popularnih brezžičnih slušalk na svetu. Slušalke, ki spadajo v njeno kolekcijo, so v nevtralnih barvnih tonih in so že na dobri poti, da bodo popolnoma razprodane.

Kim Kardashian je nevtralne barve uporabila v linijah svojih modnih izdelkov, ličil in dodatkih za dom, sedaj pa je v sodelovanju s podjetjem Beats izdala še linijo brezžičnih slušalk, ki je prav tako v nevtralnih tonih. To je njeno prvo sodelovanje s podjetjem Beats Fir Pro, katerega ustanovitelj je glasbeni mogul Dr. Dre, linija pa se uradno imenuje Beats x Kim. icon-expand Kim Kardashian FOTO: Profimedia Vsi ljubitelji resničnostnega šova o družini Kardashian zagotovo vedo, da je Kim velika ljubiteljica monokromatske barvne palete ali z drugimi besedami, Kim letošnje poletje obožuje vse, kar je v eni barvi. Prav to je bilo njeno vodilo pri ustvarjanju lastne linije slušalk, ki so sicer znane po svojih živahnih barvah. PREBERI ŠE Kim Kardashian razprodala kolekcijo plavalnih rokavic "Želela sem se odmakniti od ideje, da morajo biti slušalke živih barv, da naredijo pravi vtis. To sodelovanje je posebno prav zato, ker dovoljuje ljudem, da izstopajo ali pa se zlijejo z okolico, podjetje Beats pa je znano po tem, da ustvarja izdelke, ki izražajo individualnost," je o novem izdelku povedala 41-letnica, ta pa naj bi združeval funkcionalsnot in modo. PREBERI ŠE Kim Kardashian in Pete Davidson sta se razšla Slušalke, ki so v večini spletnih in fizičnih trgovinah že razprodale, so v treh barvnih tonih, odlikujejo pa se po odlični tehnologiji in vrhunskem zvoku. Njihova posebnost je tudi ta, da je izdelek združljiv z vsemi telefoni, tako jih lahko uporabljajo tudi tisti s sistemom Android, za zagon pa potrebujejo le posebno aplikacijo.