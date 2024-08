Kim Kardashian s sinom obiskala sedež kluba Real Madrid

Ne le Bellinghama, Kim in Saint sta spoznala tudi Davida Alabo, Eduarda Celmija Camavinga in Viníciusa Júniorja. To, da je Saint West velik nogometni navdušenec, ni nobena novost. S slavno mamo se je v začetku leta udeležil nogometne tekme Lionela Messija v dresu Inter Miamija. "Živi svoje absolutne sanje," je takrat zapisala na omrežje X in s sledilci delila posnetek s tekme.

Kim je svojemu starejšemu sinu v preteklosti pripravila tudi nogometno tematsko obarvano rojstnodnevno zabavo. Saint je eden izmed štirih otrok, ki jih ima Kim Kardashian z nekdanjim soprogom Kanyejem Westom. Poleg osemletnika imata še 11-letno hčerko North, šestletno Chicago in petletnega Psalma.