Kim Kardashian s svojo vzgojo spet jezi oboževalce

Zvezdnica Kim Kardashian je spet požela val kritik na račun vzgoje svoje najstarejše hčerke North West. Ni prvič, da jo ljudje kritizirajo, ker hčerki pusti nositi nakit in ličila, tokrat pa so se obregnili ob dejstvo, da šestletna North nosi velike okrogle uhane na eni od novejših fotografij.

Kardashianova je objavila fotografijo sebe in hčerke, na kateri ima šestletnica oblečene zlate kopalke in neonsko rumene kratke hlače. Lase ima spete na vratu, zato veliki uhani zelo izstopajo. Oboževalci so nakit zato hitro opazili in predvidevali, da uhani pripadajo Kim. Več jih je zato pokritiziralo odločitev zvezdnice, da svoji hčerki dovoli nositi tako velike uhane in izpostavili, da je North za takšen nakit premlada.