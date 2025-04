Kim Kardashian se bo iz oči v oči srečala z 'dedki roparji'

Bil je oktober 2016, ko so storilci, ki so se izdajali za policiste, vstopili v eno od prestižnih pariških poslopij, namerili pištolo v vratarja in se po stopnicah odpravili do stanovanja, v katerem je tisti čas zaradi slovitega pariškega tedna mode bivala zvezdnica Kim Kardashian. S tem se je začela nočna mora. Zvezdnico so zvezali, vanjo namerili orožje in ji okradli za okoli 10 milijonov dolarjev (okoli 8,8 milijona evrov) nakita.