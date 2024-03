Kim Kardashian se je z galerijo fotografij poslovila od pokojne tete

"Tako zelo te imam rada, teta Karen," je pod galerijo starih družinskih fotografij zapisala zvezdnica Kim Kardashian in se poslovila od pokojne tete. S sledilci je delila fotografije trenutkov iz otroštva in mladosti, ki jih je preživela s svojo teto.

Spomnimo, 65-letna Karen Houghton je po besedah starejše sestre Kris Jenner umrla nepričakovano, razloga smrti ob tem ni razkrila. "Karenina smrt je opomin, da je življenje tako kratko in dragoceno in da jutri ni nikoli obljubljen. Tistim, ki jih imamo radi, moramo povedati, kako zelo jih imamo radi," je med drugim zapisala žalujoča Jennerjeva in dodala, da je zavita v globoko žalost.

"Srce me boli za mojo mamo MJ in mojo nečakinjo Natalie in prosim, da nas Bog vse vodi v tem težkem času," je zapisala na svojem profilu. "Karen je bila lepa navzven in navznoter. Bila je najbolj prijazna, najbolj občutljiva in ranljiva in tako smešna."