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Kim Kardashian se je za noč čarovnic napravila v lastno hčer

Los Angeles, 22. 10. 2026 10.00 pred 59 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A. J.
Kim Kardashian

Kim Kardashian je znova uspešno presenetila javnost. A tokrat ne na račun glamuroznega videza, nove linije spodnjega perila ali vloge v filmu – temveč maske za noč čarovnic. Odločila se je za preobrazbo v lastno najstniško hčer. Slednjo ima del javnosti že dlje časa na piki zaradi drznega videza, drugi del pa jo zaradi tega obožuje.

Včasih hčere pomerijo mamine obleke in si spnejo lase kot ona. Zvezdnica Kim Kardashian je obrnila ploščo in za en dan postala lastna hči. Za noč čarovnic se je zamaskirala v svojo 13-letno hčer North West in poskrbela, da ni izpustila niti najbolj prepoznavnih podrobnosti njenega najstniškega, a drznega sloga.

Resničnostna zvezdnica je na družbenih omrežjih pokazala preobrazbo, s katero je posnemala videz svoje najstarejše hčerke, ki jo ima z nekdanjim možem, raperjem Kanyejem Westom. Zraven je pripisala: "Noč čarovnic 2026."

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Ni šlo brez dolgih turkizno modrih las, izrazitega ličenja, dolgih okrašenih nohtov in številnih dodatkov, značilnih za Northin slog. Poskrbela je tudi za imitacije obraznih pirsingov in črno zobno prevleko.

Kim se je tudi oblekla kot North: črna majica z motivom lobanje, črtast zgornji del in veliko glomaznega nakita. Da bi bila podobnost še večja, je posnemala tudi poze, v katerih se North pogosto fotografira. Da je bila preobrazba zadetek v polno, je menila tudi njena sestra Khloé Kardashian, ki je v komentarju zapisala: "Dvojčici!"

Nad podobnostjo in zamislijo so bili navdušeni tudi številni spletni uporabniki. Pod objavo se vrstijo komentarji: "Čudovito je videti takšen odnos med mamo in hčerko," "To je znak, da se moram tudi sama napraviti v svojo hčer" in "Najbolj kul mama na svetu," so nekateri pozitivni.

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Seveda se najdejo tudi takšni, ki se jim zdi videz dekleta pri teh letih pretiran. Številni glede njenega obnašanja in videza obsojajo njeno mamo. Slednja je pred meseci med gostovanjem v podkastu Call Her Daddy zagovarjala stilske odločitve svoje hčerke in dejala, da se oblači tako kot njeni vrstniki, le da njene poteze vidi celoten svet. "North je tako zlata punca, vedno me posluša. Če želi modre lase, ji pač to dovolim. Sama vzgajam štiri otroke in to delam po svojih najboljših močeh."

Razlagalnik

Kim Kardashian je ameriška medijska osebnost, podjetnica in vplivnica, ki je svetovno slavo dosegla predvsem z resničnostno televizijsko serijo 'Keeping Up with the Kardashians', ki se je začela predvajati leta 2007. Serija je spremljala življenje njene družine, kar ji je omogočilo, da je svojo prepoznavnost uspešno prenesla v različne poslovne projekte, vključno z modnimi linijami, kozmetičnimi izdelki in mobilnimi aplikacijami, s čimer je postala ena najvplivnejših oseb v sodobni pop kulturi.

Noč čarovnic oziroma Halloween se praznuje 31. oktobra. Njen izvor sega v starodavni keltski festival Samhain, s katerim so Kelti obeleževali konec žetve in začetek novega leta. Verjeli so, da se na to noč meja med svetom živih in mrtvih zabriše, zato so prižigali kresove in se maskirali v kostume, da bi odgnali zle duhove. Danes se je praznik razvil v bolj komercialno obliko, kjer ljudje, zlasti otroci, hodijo od vrat do vrat, se maskirajo in uživajo v zabavah.

Kanye West, danes znan tudi pod imenom Ye, je eden najvplivnejših ameriških raperjev, glasbenih producentov in modnih oblikovalcev 21. stoletja. Njegov glasbeni slog, ki združuje elemente soula, elektronske glasbe in hip-hopa, je močno vplival na razvoj sodobne urbane glasbe. Poleg glasbe je znan tudi po svojem delovanju v modni industriji, kjer je ustvaril svojo blagovno znamko Yeezy, ki je s svojim minimalističnim dizajnom močno zaznamovala trende ulične mode.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Kim Kardashian North West hči noč čarovnic

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trikrat cepljen
22. 10. 2026 10.59
Ko nekdo obvlada PR v realnem času. Čestitam
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
22. 10. 2026 10.38
se ji je sploh potrebno oblačiti v kostume,grdavža da jo ponoči srečamo nas ne zadržijo nobena vrata ali ograja noro kaj ta revica zemlja mora nositi
Odgovori
+6
6 0
Pomladni cvet
22. 10. 2026 10.35
našemiti se v nekaj navadno pomeni biti tisto v kar se našemiš, če se je našemila v hčerko je lahko razbrati da hrepeni po mladosti
Odgovori
+5
5 0
Saul Goodman
22. 10. 2026 10.26
Kdaj bo overdose pr 21tih??
Odgovori
+4
4 0
Big M
22. 10. 2026 10.07
Tavznt drugih stvari o katerih bi lahko poročale!
Odgovori
+7
7 0
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