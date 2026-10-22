Kim Kardashian se je za noč čarovnic napravila v lastno hčer

Včasih hčere pomerijo mamine obleke in si spnejo lase kot ona. Zvezdnica Kim Kardashian je obrnila ploščo in za en dan postala lastna hči. Za noč čarovnic se je zamaskirala v svojo 13-letno hčer North West in poskrbela, da ni izpustila niti najbolj prepoznavnih podrobnosti njenega najstniškega, a drznega sloga. Resničnostna zvezdnica je na družbenih omrežjih pokazala preobrazbo, s katero je posnemala videz svoje najstarejše hčerke, ki jo ima z nekdanjim možem, raperjem Kanyejem Westom. Zraven je pripisala: "Noč čarovnic 2026."

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Ni šlo brez dolgih turkizno modrih las, izrazitega ličenja, dolgih okrašenih nohtov in številnih dodatkov, značilnih za Northin slog. Poskrbela je tudi za imitacije obraznih pirsingov in črno zobno prevleko. Kim se je tudi oblekla kot North: črna majica z motivom lobanje, črtast zgornji del in veliko glomaznega nakita. Da bi bila podobnost še večja, je posnemala tudi poze, v katerih se North pogosto fotografira. Da je bila preobrazba zadetek v polno, je menila tudi njena sestra Khloé Kardashian, ki je v komentarju zapisala: "Dvojčici!"

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right North West razkrila, kateri piercing si močno želi Instgram - Claudia Rivier

North West AP

North West AP

North West North West

North West North West

North West North West











Nad podobnostjo in zamislijo so bili navdušeni tudi številni spletni uporabniki. Pod objavo se vrstijo komentarji: "Čudovito je videti takšen odnos med mamo in hčerko," "To je znak, da se moram tudi sama napraviti v svojo hčer" in "Najbolj kul mama na svetu," so nekateri pozitivni.

Seveda se najdejo tudi takšni, ki se jim zdi videz dekleta pri teh letih pretiran. Številni glede njenega obnašanja in videza obsojajo njeno mamo. Slednja je pred meseci med gostovanjem v podkastu Call Her Daddy zagovarjala stilske odločitve svoje hčerke in dejala, da se oblači tako kot njeni vrstniki, le da njene poteze vidi celoten svet. "North je tako zlata punca, vedno me posluša. Če želi modre lase, ji pač to dovolim. Sama vzgajam štiri otroke in to delam po svojih najboljših močeh."