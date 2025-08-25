Kim Kardashian se s prvorojenko mudi v Rimu: najstnica osupnila z videzom

Kim Kardashian se s svojo prvorojenko North West mudi v Italiji, kjer je najstnica ogromno pozornosti mimoidočih pritegnila s svojim ekstravagantnim videzom. Za večerjo v prestižni restavraciji je 12-letnica, ki trenutno nosi dolge, do pasu segajoče kitke, oblekla kovinsko modro-črno mini krilo, ki ga je kombinirala s temnim korzetom. Svoj videz je dopolnila z visokimi črnimi škornji s platformo, črno torbico v obliki srca in velikimi očali.
North je s svojim videzom ponovno presenetila oboževalce zvezdniške družine. "Zakaj dovolite, da 12-letni otrok nosi steznik ... oprostite, to je tako noro in škodljivo," je dejala ena oseba na družbenem omrežju X, druga pa je zapisala: "Stara je 12 let ... naj otroci ostanejo OTROCI."
44-letna Kim se je na večerjo podala v črni svileni obleki z izrazitim dekoltejem. Zvezdnica resničnostnih šovov je zadnje čase precej potovala, pred kratkim je s prijatelji odletela v Korejo, nato pa se je z družino odpravila na družinski izlet v Cabo.
