Kim Kardashian se tudi z zlomljenim gležnjem ne odpove visokim petam

Kim Kardashian ni dopustila, da bi ji zlom gležnja preprečil, da bi se udeležila odprtja njene nove trgovine v New Yorku. Zvezdnica je pred dnevi na družbenem omrežju sledilcem sporočila, da se je poškodovala, kljub temu pa so jo fotografi v objektive ujeli, kako se je po trgovini premikala s pomočjo posebnega vozička, odpovedala pa se ni niti visokim petam.

Medtem ko je praznovala še en mejnik, ki ga je dosegla z lastno linijo modnih oblačil, se je po prodajalni premikala z vozičkom, s pomočjo katerega je imela v kolenskem sklepu nogo dvignjeno, da je bil poškodovan gleženj v zraku, neopažen pa ni ostal niti njen videz, saj je zvezdnica za to priložnost oblekla usnjeni kombinezon bele barve z globokim dekoltejem.

44-letnica je bila dobre volje, kmalu za tem, ko so fotografije nasmejane zvezdnice zaokrožile po družbenih omrežjih, pa so se oglasili tudi njeni oboževalci, ki so bili navdušeni."Ni mogoče, da lahko z zlomljenim gležnjem obuje takšne petke," je zapisal nekdo, spet drugi pa je dodal, da mora biti zlom lažna informacija, saj ni opaziti, da bi bila Kim poškodovana.