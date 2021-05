Kim Kardashian sestri Kourtney: Ne znaš obdržati varuške

Sestri, ki sta znani po sporih, sta si nedavno zopet skočili v lase, tokrat zaradi varuške. Kim je Kourtney dejala, da ji je varuška potožila, da je bila Kourtney do nje nesramna in zadirčna. "O moj bog, kako laže," ji je odvrnila Kourtney in pojasnila, da je varuška obtožila njenega najmlajšega sina, da je lažnivec. Kim, ki je stopila v bran svoji varuški, je dejala, da to sicer ni v redu, ampak da je zaradi tega ne misli odpustiti, saj rada vidi, da njeno osebje več let ostane enako.