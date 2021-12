Kim Kardashian sinu voščila za rojstni dan, Kanye West zavit v molk

Saint, sin Kim Kardashian in raperja Kanye Westa, je dopolnil šest let. Na njegov osebni praznik se je na družbenih omrežjih spomnila tudi njegova slavna mama, ki je njegov rojstni dan obeležila s serijo njunih skupnih fotografij. V objavo pa ni vključila nobene, na kateri bi bil tudi njegov oče in njen nekdanji mož. Ta je malemu slavljencu na družbenih omrežjih 'pozabil' čestitati.

icon-expand Saint, na fotografiji z mamo Kim leta 2019, praznuje 6. rojstni dan. FOTO: Profimedia Kim Kardashian ve, kako pobožati z besedami, da se oseba počuti posebno. Resničnostna zvezdnica se je na družbenih omrežij poklonila sinu Saintu Westu in ga za njegov 6. rojstni dan zasula z obilico ljubezni. "Moj otročiček Saint je danes star 6 let!" je 41-letna Kim Kardashian zapisala na Instagramu in zraven objavila 10 ljubkih fotografij svojega sina, ki ga ima iz razmerja s Kanyejem Westom. "Nihče ni kot ti in nihče nima tvojega nasmeha ter takšnih pogajalskih sposobnosti. Še nikoli nisem srečala nikogar, ki jemlje Roblox (videoigrica, op. a.) tako resno kot ti!" "Hvala, ker si moj najboljša prijatelj, ki daje najboljše objeme!" je nadaljevala. "Danes si se zbudil in mi obljubil, da se boš stiskal k meni vse do 10. leta! (smeh). Rada te imam za vedno!!!" icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Saintov šesti rojstni dan je na družbenih omrežjih obeležila tudi njegova babica – Kris Jenner, ki je delila 10 fotografij, na eni izmed njih pa je prisoten tudi otrokov oče Kanye West. "Saint, ti si najprijaznejši fant, ki mi ogreje srce in razsvetliš vsako sobo s svojim velikim očarljivim nasmehom!" je z besedami pospremila svojo objavo in še dodala: "Ti si tako dober brat, tako zelo dober bratranec, tako dober sin in izjemen vnuk!!" Mali slavljenec je na družbenih omrežjih prejel ogromno čestitk tudi od ostalih članov družine, njegov oče Kanye West, ki Sainta označuje za manjšo različico sebe, pa je na družbenih omrežjih tokrat molčal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 44-letni raper, znan tudi kot Ye, je pred kratkim izbrisal vse svoje objave na Instagramu. To je storil po smrti svojega bližnjega prijatelja in modnega oblikovalca Virgila Abloha ter v času svoje ločitve od Kardashianove. Poleg Sainta imata nekdanja zaljubljenca še tri otroke 8-letno North, 3-letno Chicago in 2-letnega Psalma. Zaenkrat pa ni znano, ali je bil na Saintove rojstnodnevne slovesnosti povabljen tudi Kimin novi fant Pete Davidson.