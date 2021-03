Kim Kardashian sočustvuje z Britney: Tudi mene so mediji zlomili

Po ogledu dokumentarnega filma Framing Britney Spears je svoje mnenje izrazila tudi resničnostna zvezdnica. Tudi sama je bila namreč žrtev medijskega linča. Najhuje je bilo med prvo nosečnostjo, ko je zaradi bolezenskega stanja pridobila večje število kilogramov. Na družbenem omrežju je spregovorila o tem, kako se je z napadi spopadala sama.

Kim Kardashianje dejala, da po ogledu dokumentarnega filma z Britney Spears sočustvuje, saj je podobne stvari na lastni koži občutila tudi sama. Na družbenih omrežjih je razkrila svoj pogled na življenje pop princese:''Mediji so v njenem življenju odigrali veliko vlogo ... to je bilo izredno travmatično in lahko zlomi tudi najbolj močno osebo na svetu,'' je zapisala 40-letnica in dodala: ''Ne glede na to, kako javno se zdi življenje posameznika, nihče si ne zasluži, da z njim iz zabave ravnajo na tak krut in obsojajoč način.''

icon-expand Kim Kardashian in Britney Spears leta 2012 na eni od prireditev. FOTO: Profimedia

Tudi sama je imela v preteklosti podobno izkušnjo. V prvi nosečnosti je trpela zaradi preeklampsije, kar ji je povzročalo močno otekanje telesa: ''Pridobila sem skoraj 30 kilogramov in rodila šest tednov prezgodaj, vsak dan sem jokala zaradi tega, kar se dogaja mojemu telesu, še najbolj zaradi pritiska, ki sem ga čutila zaradi družbenih pričakovanj, kako bi moralo izgledati normalno in zdravo telo nosečnice. Mediji so me primerjali s kitom in orko.''

icon-expand Kim v črno-beli obleki, zaradi katere jo je med nosečnostjo doletelo mnogo žaljivk. FOTO: Profimedia

Kim je močno zaznamoval tudi obisk prireditve Met Gala, kjer se je leta 2013 pojavila v obleki z vzorcem rož. Takrat so njen videz raztrgali tamkajšnji mediji, sama pa se spominja, da je''odšla domov in jokala zaradi negotovosti, ki jo je čutila.'' V tistem času se je, kljub nosečnosti, sramovala svojega telesa in zato svoje hiše ni zapustila še mesece po porodu.''Resnično me je zlomilo,'' je dodala.

icon-expand Po prireditvi Met Gala kar nekaj časa ni zapustila svojega doma. FOTO: Profimedia

Svoj strah in jezo je tako čez čas spremenila v motivacijo in delala na sebi, čeprav priznava, da je vse to terjalo svoj davek. Zato se je odločila deliti svojo zgodbo: ''Želim, da vsi, ki so vpleteni v zaničevanje in žaljenje, s tem prenehajo in pokažejo malo razumevanja in sočutja. Nikoli namreč ne veš, kaj nekdo, ki je medijsko izpostavljen, v resnici prestaja. Sama sem skozi izkušnje dojela, da prijaznost zmeraj zmaga.''