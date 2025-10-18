Svetli način
Tuja scena

Kim Kardashian šokirala: ne zna oceniti cene tetrapaka mleka

Los Angeles, 18. 10. 2025 09.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Kim Kardashian je priznala, da ne ve, koliko stane tetrapak mleka, kar je sprožilo val kritik na družbenih omrežjih. Medtem ko nekateri izražajo presenečenje in kritizirajo njeno odtujenost od realnosti, drugi njeno bogastvo dojemajo kot ideal. Med gostovanjem v priljubljenem podkastu Call Her Daddy je spregovorila tudi o težavah z nekdanjim možem Kanyejem Westom, ki so ju na koncu privedle do ločitve.

Kim Kardashian je bila ta teden tarča kritik, potem ko je med nastopom v podkastu Alex Cooper priznala, da ne ve, koliko stane tetrapak mleka. "Mislim, nimam pojma, koliko stanejo nekatere preproste stvari," je 44-letnica priznala in dodala: "Veš, rada bi vedela malo več o tem, koliko stane tetrapak mleka."

Kim Kardashian
Kim Kardashian FOTO: Profimedia

Čeprav ni vedela, koliko stanejo živila, pa je milijarderka imela v mislih približen izračun o tem, koliko zapravi za ličila in frizuro. "Lahko bi stalo milijon dolarjev. Ti lasje niso poceni," je dodala in se sklicevala na lasne podaljške.

Njena nevednost je presenetila številne uporabnike družbenih omrežij. "Ali veš, kako bogat moraš biti, da sploh lahko izrečeš takšen stavek?" je zapisal uporabnik omrežja X. "Ne morem verjeti, da ne ve, koliko stane karton mleka!" je tvitnil drug, tretji pa je dodal: "Izgubila je stik z realnostjo."

Spet drugi pa so nad njenim načinom življenja še bolj navdušeni. "Ljudje so nesramni, kot da ni cilj vsakogar, da bi lahko kupil, kar potrebuje, takrat, ko to potrebuje, in ne da bi moral razmišljati o tem, koliko to stane," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa je dodal: "Mora biti lepo živeti tako."

Zvezdnica je spregovorila tudi o svojem bivšem možu Kanyeju Westu in o tem, kako so njegove težave z duševnim zdravjem močno vplivale na njun zakon. "Bilo je veliko stvari, s katerimi se nisem hotela ukvarjati. Ni mi bilo všeč, da nekdo grdo govori o babici mojih otrok, tetah in o vseh ostalih občutkih. Če se nekdo tako počuti, potem ne bi smela biti skupaj," je dejala o raperju, ki so mu leta 2016 diagnosticirali bipolarno motnjo.

Zvezdnika sta se poročila maja 2014 in se skupaj razveselila štirih otrok: zdaj 12-letne North, devetletnega Sainta, sedemletne Chicago in šestletnega Psalma Westa. Njuna ločitev je bila dokončno zaključena novembra 2022.

Kim Kardashian denar Kanye West podkast ločitev
KOMENTARJI (11)

Wolfman
18. 10. 2025 10.05
Ve pa, kol8ko stane en gram in silokonski vložek.
ODGOVORI
0 0
Panter 63
18. 10. 2025 09.59
Idealni članek za komentatorja"Delavec Slo".
ODGOVORI
0 0
Petur
18. 10. 2025 09.41
kaj pa fonderca??gotofa..
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
18. 10. 2025 09.41
-1
Pop.Golob.
ODGOVORI
0 1
Dragica Cegler
18. 10. 2025 09.41
+4
A vi mislite,da Gokib in Tina vesta koliko stane mleko.?
ODGOVORI
5 1
Dragica Cegler
18. 10. 2025 09.40
+1
Joj novinarji.??????
ODGOVORI
2 1
BrkoBrki?
18. 10. 2025 09.34
+2
Sej kumare Tut ne zna narezan, pa kosila Tut ne zna skuhat, ker je nihče ni naučil. Drgač pa sorry ampak Kanje kolkr je Tut sam vreden svojega denarja ti je povedal resnico, ki te je zabolela 😉
ODGOVORI
2 0
Nikdar več
18. 10. 2025 09.30
+2
Ni edina. Zato pa so mnoge stvari precenjene, ker nesramno bogati sploh ne poznajo več nižjih cifer od nekaj 1000....
ODGOVORI
2 0
Čamil
18. 10. 2025 09.28
+1
kolk velik pticek pa ves kok je🤣
ODGOVORI
1 0
mucek4
18. 10. 2025 09.25
+4
Tudi jaz ne vem, koliko stane mleko, ker ga ne prebavljam in ga nikoli ne kupujem.
ODGOVORI
4 0
Infiltrator
18. 10. 2025 09.24
+4
Zato pa je v svetu tko kot vsi sledijo glupim
ODGOVORI
4 0
