Kim Kardashian šokirala: ne zna oceniti cene tetrapaka mleka

Kim Kardashian je bila ta teden tarča kritik, potem ko je med nastopom v podkastu Alex Cooper priznala, da ne ve, koliko stane tetrapak mleka. "Mislim, nimam pojma, koliko stanejo nekatere preproste stvari," je 44-letnica priznala in dodala: "Veš, rada bi vedela malo več o tem, koliko stane tetrapak mleka."

Čeprav ni vedela, koliko stanejo živila, pa je milijarderka imela v mislih približen izračun o tem, koliko zapravi za ličila in frizuro. "Lahko bi stalo milijon dolarjev. Ti lasje niso poceni," je dodala in se sklicevala na lasne podaljške.

Njena nevednost je presenetila številne uporabnike družbenih omrežij. "Ali veš, kako bogat moraš biti, da sploh lahko izrečeš takšen stavek?" je zapisal uporabnik omrežja X. "Ne morem verjeti, da ne ve, koliko stane karton mleka!" je tvitnil drug, tretji pa je dodal: "Izgubila je stik z realnostjo."

Spet drugi pa so nad njenim načinom življenja še bolj navdušeni. "Ljudje so nesramni, kot da ni cilj vsakogar, da bi lahko kupil, kar potrebuje, takrat, ko to potrebuje, in ne da bi moral razmišljati o tem, koliko to stane," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa je dodal: "Mora biti lepo živeti tako."

Zvezdnica je spregovorila tudi o svojem bivšem možu Kanyeju Westu in o tem, kako so njegove težave z duševnim zdravjem močno vplivale na njun zakon. "Bilo je veliko stvari, s katerimi se nisem hotela ukvarjati. Ni mi bilo všeč, da nekdo grdo govori o babici mojih otrok, tetah in o vseh ostalih občutkih. Če se nekdo tako počuti, potem ne bi smela biti skupaj," je dejala o raperju, ki so mu leta 2016 diagnosticirali bipolarno motnjo.

Zvezdnika sta se poročila maja 2014 in se skupaj razveselila štirih otrok: zdaj 12-letne North, devetletnega Sainta, sedemletne Chicago in šestletnega Psalma Westa. Njuna ločitev je bila dokončno zaključena novembra 2022.