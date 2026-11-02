Kim Kardashian svojim otrokom občasno omeji dostop do spleta

Le ena beseda Kim Kardashian je dovolj in vsi v gospodinjstvu vedo, da je treba otrokom omejiti dostop do radia, spleta in televizije. Ko se v medijih pojavijo novice o njej ali njenem nekdanjem možu Kanyeju Westu , zvezdnica na njihove mobilne telefone razpošlje besedo "lockdown" . Takrat doma omejijo spremljanje vsebin, v katerih bi otroci lahko slišali poročanje o svojih starših.

O tem je 46-letna podjetnica in resničnostna zvezdnica spregovorila v biografiji Citizen Kim: The Woman Who Created the Future , ki jo je napisal novinar Jonathan Van Meter . "Brez televizijskega programa, samo filmi," je pojasnila pravila t. i. lockdowna. Izognejo se celo satelitskemu radiu, saj radijci med glasbenimi vložki komentirajo tudi aktualno dogajanje. Namen te strategije je, da otroci niso po nepotrebnem izpostavljeni javnim razpravam o svoji družini.

V knjigi je odkrito spregovorila tudi o odnosu z nekdanjim možem, za katerega jo kljub razhodu še vedno skrbi. "Ves čas. Je oče mojih otrok in nikoli me ne bo nehalo skrbeti zanj," je povedala. Z Westom imata štiri otroke, 13-letno North, desetletnega Sainta, osemletno Chicago in sedemletnega Psalma.

Priznala je tudi, da je skupna vzgoja z nekom, s katerim se na trenutke težko sporazumeva, včasih veliko breme, vendar se trudi, da otroci teh napetosti ne bi občutili. Čeprav se je njun zakon končal, zvezdnica ohranja tesne odnose z Westovimi sorodniki. Spodbuja jih, naj obiskujejo otroke, z njimi preživljajo čas in prihajajo na skupne večerje. Poudarila je, da so tudi oni njihova družina in da želi otrokom omogočiti povezanost z očetom ter njegovimi najbližjimi.