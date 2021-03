Kim Kardashian tarča posmeha: točo zamenjala za sneg

Kim Kardashian je navdušeno snemala, kako v Calabasasu (mestu v Kaliforniji, kjer živi) sneži. No, vsaj v to je bila sama močno prepričana.

"To je noro, v Calabasasu sneži. Kako je možno, da se to dogaja. Noro, moje košarkarsko igrišče je popolnoma belo in zasneženo, a v resnici je črno. To je noro," je govorila v video posnetku. A zelo hitro se je na družbenih omrežjih nanjo vsul plaz očitkov in žaljivih komentarjev, da je (pre)neumna, da bi poznala razliko med snegom in točo.