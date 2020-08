Kim Kardashian ujeli na plaži med profesionalnim fotografiranjem

Kim Kardashian so paparaci ujeli na plaži, medtem ko je pozirala za svojega fotografa.

Fotografi soKim Kardashian ujeli na plaži v mehiškem letovišču Cabo San Lucas, kjer je pozirala za novo kampanjo prihajajoče nove kolekcije svojih lepotnih izdelkov KKW beauty.V javnost so tako prišle neobdelane fotografije.

Spomnimo, da je v času družbenih omrežjih veliko zvezdnic in zvezdnikov ter tudi posameznikov, ki svoje fotografije pred objavo še dodatno obdelajo in popravijo. Izjema pri tem ni niti slavna družina Kardashian, ki je v preteklosti že večkrat kakšno fotografijo preveč obdela.

39-letna je tokrat prišla na plažo v dvodelnih koplkah, s popolnim make upom, lase pa je imela speti v dve kiti. Medtem ko je pozirala svojim fotografom, ki so želeli ujeti najboljši kader, se je na prizorišču dogajanja pojavil tudi paparac. Čeprav 39-letnica nikoli ni spregovorila o lepotnih operacijah, so se že v preteklosti pojavile govorice, da si je dala popraviti zadnjico, prsi in nos.

Kim je med sprehajanjem po plaži pokazala tudi svojo razigrano stran, med drugim je delala stojo ali kolo ter pokazala, da je v dobri kondicijski formi. V plitvi vodi pa si je privoščila še sladoled.

Spomnimo, da Kim trenutno ne preživlja najboljših časov, saj se sooča z zakonskimi težavami. A kot pravo profesionalko je nič ne zaustavi, ampak se raje vrgla na delo.

Več utrinkov v priloženi fotogaleriji: