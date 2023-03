Kim Kardashian uresničila sanje sinu Saintu: Spoznal je Kyliana Mbappeja

Ponosna mama je fotografijo, na kateri je sin skupaj s svojimi prijatelji in francoskim zvezdnikom, delila na Instagramu . Nogometni navdušenci so 24-letnega nogometaša navdušili s svojim znanjem francoščine, Kim pa je bila hvaležna za gostoljubje francoskega kluba. "Najlepša hvala, PSG, ker ste uresničili sanje mojega otroka," je pripisala zvezdnica.

Kim je mnoge utrinke iz ozadja tekme delila na svojem profilu, iz fotografij in posnetkov v zgodbah pa je razvidno, da se je Saint, ki je ob robu igrišča s svojimi prijatelji opazoval dogajanje, pritegnil celo pozornost Lionela Messija . Ta je skupini mladih navdušencev pomahal in fantje so bili nad njegovim dejanjem navdušeni.

Tekma v Parizu je bila druga, ki se je je slavna družina udeležila, saj so pred dnevi obiskali stadion Gunners Emirates in si ogledali tekmo Saintovega najljubšega kluba – Arsenala iz Londona. Posnetke iz dogajanja na nogometnem stadionu in video klica s sinovim najljubšim igralcem Bukayo Sako je Kim seveda delila s svojimi oboževalci. Ker so se v Veliki Britaniji mudili ravno v času dneva sv. Patrika, so se zabavali tudi v enem izmed angleških pubov.